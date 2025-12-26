100 nap alatt már több mint 15 ezer Otthon start programos hitelt folyósítottak

Panyi Miklós arról számolt be, hogy az első három és fél hónapban több mint 15 ezer Otthon start programos hitelt folyósítottak. Ennek köszönhetően § már több mint 20 ezer -nagyrészt- fiatal költözhetett új otthonába. Az államtitkár elmondása szerint ezen kívül az építőipar, a hitelpiac és az ingatlanszektor is megmozdult, az albérletárak pedig csökkennek. Hozzátette: arra számítanak, hogy egy év alatt körülbelül 50-60 ezer Otthon Startos hitelszerződés-kötésre kerül sor. Ami azt jelentené, hogy a program egy év alatt csaknem 100 ezer fiatalnak tud segíteni első otthona megvásárlásában.