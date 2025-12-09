NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
A kormány szerint a Tisza-adó akár 33 százalékkal is csökkenthetné a fizetéseket

A Tisza-adó akár 33 százalékkal is csökkenthetné a fizetéseket. A témában Járdi Roland, a Világgazdaság újságírója mondott kommentárt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Járdi Roland ezekre a kérdésekre válaszolt:

A Tisza-terv radikálisan átalakítaná a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert: a mostani 15 százalék helyett progresszív, háromkulcsos adózást vezetne be. Ez milyen hatással lenne a dolgozó emberek fizetésére?

A Tisza-csomag emellett jelentős vagyonadót is bevezetne. Hogyan érintené a tehetősebb réteget?

A tervezet a családi kedvezményekre, az áfaszabályokra és a vállalkozások adózására is kitér. Ezeken a területeken milyen megszorításokat alkalmaznának Magyar Péterék?

 

