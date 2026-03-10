Magyarországon a lakossági fogyasztók és a gazdák védett áron jutnak üzemanyaghoz

A védett ár bevezetése után is megfelelő az üzemanyagellátás. A stratégiai készletek feloldásával a kormány nem hagyta magára a vidéki fogyasztókat sem a nemzetközi piaci bizonytalanságban.

Míg Magyarországon a védett ár bevezetésével maximálták az üzemanyag árakat, addig Ausztriában hosszú sorok alakultak ki a benzinkutakon, mivel ott tovább drágulnak az üzemanyagok, és ez csak fokozódhat a következő napokban, hetekben. A legfrissebb adatok alapján az osztrák kutakon van, ahol a dízel ára meghaladja a 750 forintot literenként.