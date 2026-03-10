Letörik az árakat! Éjféltől védett áron tankolhatnak a magyarok

Az ukrán olajblokád és a közel-keleti feszültségek okozta nemzetközi olajárrobbanás miatt a kormány védett árat vezet be a benzinre (595 Ft/liter) és a gázolajra (615 Ft/liter). Orbán Viktor világossá tette: a magyar családokat és a vállalkozókat meg kell védeni. A stratégiai készletek felszabadításával biztosítják az ellátást. Az intézkedés a magyar rendszámmal rendelkezőkre vonatkozik, hogy kivédjék a politikai zsarolás hatásait és megakadályozzák a további drágulást.