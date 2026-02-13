„Csak egy pohárral ittam este” – A szonda mégis bejelzett: Vigyázz, a másnaposság börtönbe is juttathat!

A magyar utakon ezen a héten nincs helye a trükközésnek: február 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, amely az európai ROADPOL együttműködés részeként zajlik. A stratégia kíméletlen: a rendőrök az úgynevezett „finn módszeres” ellenőrzést alkalmazzák. Ahogy dr. Puzsér Miklós rendőrőrnagy kifejtette, ez a „legkevesebb akadályt gördíti a forgalom folyamatosságára”, de kikerülhetetlen: az adott útszakaszon az összes autót megállítják, és minden sofőrrel alkoholszondát fújatnak. Ha a gyors légminta negatív, mehet tovább, de ha a műszer pirosat mutat, jön a hitelesített légalkoholmérő készülék, ahol már nincs apelláta. A mérést ráadásul két fújással, minimum 15 perc eltéréssel végzik a tökéletes pontosság érdekében.