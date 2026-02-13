Gazdasági öngyilkosság élőben: Míg Európa a sötétségbe süllyed a rezsi miatt, Magyarország nemet mond az áremelésre!

Európa-szerte elszabadult a rezsi-pokol: a brüsszeli szankciós politika és az elhibázott energiastratégia miatt családok milliói kényszerülnek választani az étel és a fűtés között. Miközben a német és osztrák lakásokban hűl a levegő a fizethetetlen számlák miatt, Magyarország a rezsivédelemmel továbbra is Európa legolcsóbb energiáját biztosítja. Ez a valódi különbség a józan ész és az ideológiai vakság között.
A „Brüsszeli Jégkorszak” megérkezett, és kíméletlenül lecsapott a kontinensre. Az elszabadult rezsiárak Európában már nem csak egy statisztikai adatot, hanem a mindennapi túlélést jelentik. A német ipar sorvad, a francia családok pedig gyertyafény mellett próbálnak spórolni, mert az elhibázott szankciók és a háborús pszichózis az egekbe lökték a gáz és az áram árát. Miközben Brüsszelben a zöld átállásról és az újabb hitelekről papolnak, a valóság az, hogy az európai polgárok fizetik meg a politikai elit kalandvakságának az árát.