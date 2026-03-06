Húsvéti tojáskörkép: Kell-e tartanunk hiánytól az ünnepi szezonban?

A húsvéti készülődés jegyében a tojás kerül a figyelem középpontjába, amely ilyenkor akár 40%-kal nagyobb keresletet generál a piacon. Pákozd Gergely, a Tojásszövetség alelnöke a HírTV-ben rávilágított: bár a hazai termelés alapvetően fedezi a szükségleteket, az ünnepi csúcsidőszakokban importra is szorulunk, főként Lengyelországból és Szlovákiából.