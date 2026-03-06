„Jó honfiúk”: Így emlékeznek idén az 1848-as szabadságharc zsidó hőseire

Húsz éve dolgozik a magyar zsidó honvédek emlékének ápolásáért a MAZSISZEM. Rosenfeld Dániel Imre elnök a HírTV műsorában rámutatott: az 1848-49-es szabadságharcban arányaiban kiemelkedő számban, több mint 20 ezren vettek részt zsidó származású katonák, akiknek hősies helytállásáról méltatlanul keveset szólt a történetírás. Az egyesület idén március 16-án, a Dohány utcai zsinagóga előtti Herzl Tivadar téren látványos, katonazenekarral és díszsortűzzel kísért ünnepséggel tiszteleg előttük. A rendezvény célja a múlt megismerése, a zsidó-keresztény párbeszéd erősítése és a közös nemzeti identitás megélése.