Orbán Viktor: Az ukránok el akarják takarítani a jelenlegi nemzeti kormányt

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában kijelentette: Ukrajna célja a jelenlegi magyar kormány és a miniszterelnök elmozdítása az április 12-i parlamenti választásokon. A kormányfő szerint Kijev egy ukránbarát kabinetet szeretne hatalomra segíteni Magyarországon, hogy érvényesíthesse követeléseit, amelyek azonban súlyosan sértik az ország érdekeit.

  • Hírek
  • Tegnap, 8:30
  • Forrás: HírTV
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged a zsarolásnak és a fenyegetésnek. Külön kiemelte, hogy határozottan elutasítják az orosz energiáról való leválásra vonatkozó ukrán követelést, mivel az több millió magyar háztartást tenne tönkre.

 

