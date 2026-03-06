Robert C. Castel: A perzsa állam belső egysége megbomlott, a rezsim a fennmaradásért küzd

A Közel-Kelet biztonságpolitikai térképe drasztikus átalakuláson megy keresztül: Robert C. Castel szerint az iráni rezsim stratégiai védekezésbe kényszerült. A Magyar Nemzet főmunkatársa rávilágított, hogy a belső etnikai erózió és a külső politikai nyomás kettős satuba fogta Teheránt. Az Alapjogokért Központ tanácsadója úgy véli, Trump elnöksége katalizátorként hathat a térségben, ahol a tét már a hegemónia és az energiabiztonság jövője. A bizonytalanság fő forrása most az: Irán képes-e a strukturális megújulásra, vagy csupán a túlélésre játszik.