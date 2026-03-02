A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott egyeztető törzs folytatta munkáját

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: ,,Kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott egyeztető törzs folytatta a munkáját ma reggel. Meghallgattuk a honvédség és a rendőrség, az Energiaügyi Minisztérium és a szolgálatok jelentéseit a hétvégi eseményekről és meghatároztuk a további végpontokat. A már megszokott módon, a honvédség a napokban ezeken az új végpontokon is meg fog jelenni. Mindez az Önök biztonsága érdekében történik. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!"