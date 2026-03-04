Emelkedő üzemanyagárak - erre számítsanak a gazdák

Az olaj világpiacra jutását és a térségen átfolyó kereskedelmet is gátolhatja rövidtávon a hétvégén kezdődött iráni háború, amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított a síita teokrácia ellen. Várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 dolláros szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.

