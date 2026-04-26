Kerozinhiány béníthatja meg az európai légiközlekedést

Sötét fellegek gyülekeznek az európai légiközlekedés felett: az iráni háború közvetlen hatásai már a kontinens repterein is érezhetőek. Miközben a nyári főszezon küszöbén állunk, a kerozinellátás akadozása miatt egyre reálisabb forgatókönyv a járatok tömeges ritkítása és törlése. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Lufthansa már megkezdte drasztikus karcsúsítását, miközben az Európai Bizottság olyan központi készletmegosztáson gondolkodik, amely szakértők szerint a legsötétebb tervgazdasági időket idézi. Felkészülhetünk a legrosszabbra a terminálokon?