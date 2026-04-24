Visszatérhet a fekete gazdaság? Szakértők szerint kockázatos a Tisza Párt terve

A Tisza Párt SZJA csökkentési terve pozitív hatással járna, azonban ha a progresszív adózás azzal járna, hogy a magasabb jövedelműeknek emelkedni fog az adókulcsa, akkor az a fekete vagy szürke-gazdaság felé tolná el a munkavállalókat. Ez pedig azt jelentené, hogy csökkenne a gazdaság átláthatósága és a kormányzati adóbevételek összege is. Ugyanis a fekete- vagy szürke gazdaság rövid távon talán hasznot hoz, azonban az államnak és az egész társdalomnak további problémát okoz.

