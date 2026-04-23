Azonnali árstopkivezetést akar a Tisza-közeli szakértő

Mind pénzügyi, mind gazdasági területen olyan miniszter-jelöltet nevezett meg Magyar Péter, aki az adóemelés pártján áll. Erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt híradónknak, annak kapcsán, hogy a Tisza Párthoz közel álló Surányi György az árstopok azonnali kivezetését szorgalmazta. Zila János szerint az emberek kiadásai mindenképpen nőni fognak , így a Tisza Pártnak pénzforrást kellene biztosítani.

Surányi György szerint nem fokozatosan, hanem azonnal ki kell vezetni az árstopokat. A Tisza párthoz közel álló volt jegybank elnök egy erős példával élve azt mondta: ha több részletben vezetik ki a kedvezményes árakat az olyan, mintha valakinek több részletben amputálnák a karját.

A Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere szerdán jelentette be, hogy kilenc százalék lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó. Kapitány István az intézkedéstől az infláció leszorítását és az adórendszer méltányosabbá válását reméli.

Az alacsonyabb adókulcs azokra is vonatkozik majd, akik a mediánbér alatt keresnek, jelenleg nagyjából havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig. Számításai szerint a változással évi 60 és 180 ezer forint közötti összeg marad pluszban a medián alatt kereső munkavállalóknál. Azt azonban, hogy az ennél magasabb bérek adója hogyan változhat, egyelőre nem tudni.