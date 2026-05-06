Így reagált a piac Donald Trump nagy bejelentésére

Kedden Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy "jelentős előrelépés történt a teljes és végleges megállapodás felé" Iránnal és az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet. Az amerikai elnök kijelentéseit a szakértők a feszültség enyhülésének lehetséges jeleként értelmezték, és fölerősödtek azok a remények, hogy fokozatosan helyreáll a Perzsa-öbölből érkező ellátás.