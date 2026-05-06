A közel-keleti háború gazdasági hatásai

A közel-keleti konfliktus következményei rövid időn belül a boltok polcain is megjelenhetnek. Az üzemanyag drágulása mellett a kőolajszármazékok, így a műanyagok árának emelkedése a lakosság számára is kézzelfoghatóvá válik.
A műanyagok az élet szinte minden területén jelen vannak, így alig akad olyan szegmense a gazdaságnak, amely ne érezné meg az áremelkedést. Ezek az anyagok valójában olajból finomított melléktermékek feldolgozott változatai, ezért ha az alapanyag ára nő, az dominószerűen húzza magával a teljes termékláncot.