Hankó Balázs: A fenyegetések ellenére is emelt fővel, elszámolva adom át a stafétát

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Monitor adásában határozottan és higgadtan válaszolt az NKA kifizetéseit ért támadásokra, rávilágítva: a döntések mögött egy tudatos, értékalapú kultúrpolitika áll. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kritizált 17 milliárd forint valójában a teljes kulturális büdzsé töredéke, amelyet arra használtak fel, hogy több mint 1100 nyertes pályázaton keresztül – az ország legkisebb falvaitól a nagyvárosokig – pezsgő közösségi életet és minőségi programokat teremtsenek.
Hankó Balázs nem hátrált meg a politikai nyomás és a személyét ért méltatlan fenyegetések előtt sem: világossá tette, hogy országgyűlési képviselői mandátumát a választók akaratából felveszi, és
a jövőben is a hazaszeretet, a hagyományőrzés és a magyar családok védelme marad az iránytűje.
A leköszönő tárcavezető szerint a kultúra finanszírozása nem csupán technikai kérdés, hanem hitvallás: a globális trendekkel szemben a nemzeti identitás megerősítését tekinti elsődleges feladatának, legyen szó akár az '56-os hősök emlékéről, akár a magyar gyermekek védelméről a brüsszeli nyomással szemben.
