Vérbe fúlt tűzszünet: Orosz légicsapások érték Ukrajnát a kezdeményezett fegyvernyugvás alatt

Az ukrán légvédelem az ország északi és keleti régióiban 89 drónt hatástalanított, azonban 8 helyszínen mindhárom rakéta és 9 drón célba talált, egy esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé Telegram-csatornáján a légierő parancsnoksága. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Május 6-ára virradóra az orosz hadsereg légicsapásokat mért Harkivra, Zaporizzsjára, valamint Krivij Rihre, a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek

- tette közzé az érintett régiók katonai kormányzóinak és szakszolgálatainak hivatalos információi alapján az Unian hírügynökség.

Ihor Terehov, Harkiv polgármestere arról számolt be, hogy Novobavarszkij kerületben egy drón egy családi házba csapódott, minek következtében tűz ütött ki. Egy ember megsebesült, és hét ház is megrongálódott. A Sevcsenkivszkij kerületet is légicsapás érte - fűzte hozzá.

Az ukrán hírügynökség Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye katonai kormányzójának Telegram-bejegyzését idézve azt jelentette, hogy a régióban egy infrastrukturális ipari létesítményt is légitámadás ért. Arról is beszámolt, hogy

43-ra nőtt a keddi orosz támadás sebesültjeinek száma, közülük 18-an szorulnak kórházi kezelésre, négyük állapota súlyos.

A reggeli órákban az északkelet-ukrajnai Szumi közelében dróncsapás ért egy személygépkocsit, a sofőr megsebesült, utasa a helyszínen életét vesztette - tette közzé Oleh Hrihorov Szumi megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A légicsapások kapcsán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en úgy nyilatkozott:

Oroszország megsértette az Ukrajna által május 6. nulla órától kezdeményezett tűzszünetet.

"Az Oroszországi Föderáció május 9-i álszent tűzszüneti felhívásainak semmi közük a diplomáciához. Putyin csak a katonai parádékkal törődik, nem pedig az emberek életével" - fogalmazott a külügyi tárca vezetője.

