Az orosz fegyveres erők főparancsnokának döntése értelmében 2026. május 8–9-én tűzszünetet hirdetnek a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének évfordulója alkalmából - jelentették be az egyik orosz csatornán.



Vlagyimir Putyin orosz elnök a fegyvernyugvást annak ünnepére jelentette be, hogy a második világháborúban legyőzték a náci Németországot. A védelmi minisztérium egyúttal megfenyegette Kijevet, ha az ünnep alatt megtámadja Moszkvát, akkor rakétatámadást indítanak az ukrán főváros ellen.

Volodimir Zelenszkij május nyolcadikától szintén tűzszünetet jelentett be, de hangsúlyozta, hogy bármikor kész folytatni harcokat.