Magyar Péter nemrég még 480 forintos benzint követelt

Magyar Péter ellenzékből követelte a benzinárstopot. A leendő miniszterelnök még a kampányban, mikor geopolitikai válságok miatt megugrott az üzemanyagok ára, többször is arra szólította fel az Orbán-kormányt, hogy vezessenek be 480 forintos árplafont a benzin árára.

Magyar Péter, mióta megnyerte a választást, hallgat ebben az ügyben, sőt, miután múlt héten Brüsszelben tárgyalt, kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a védett üzemanyagárak miatt, arra hivatkozva, hogy az diszkriminatív, ellentmond a szabad mozgásnak és sérti az uniós első piac szabályait. Korábban Magyar Péter agrárszakértője már jelezte, hogy a Tisza-kormánynak gyorsan teljesítenie kell a brüsszeli elvárásokat, és ez a védett üzemanyagárakat is érintené.

Valóban veszélybe kerülhet a védett üzemanyagár, ha az új kormány Brüsszel nyomására eltörli az intézkedést, vagy lehetővé teszi, hogy a külföldiek is kedvezményes áron tankoljanak – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A lap szerint a kedvezmény kiterjesztése benzinturizmushoz és ellátási problémákhoz vezetne, míg eltörlése olyan drágulást hozna a kutakon, amely idővel a gazdaság valamennyi ágában jelentkezne. Az Európai Bizottság korábban két hónapos időt adott a magyar kormánynak a kettős árazás megszüntetésére.

Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója arról beszélt Híradónknak, hogy a 480 forintos ígéret csak egy politikai eszköz volt a választók megnyerésére, vagy a Tisza Párt szakértői valóban úgy számoltak, hogy ez kigazdálkodható? Hogyan egyeztethető össze a 480 forintos ígéret a stratégiai üzemanyag-készletek szintjével, illetve mennyire írták felül a Tisza Párt gazdasági szakértői az ígéreteket?