Tűz után újjászületett: ismét látogatható a legendás Barlangfürdő

Két évvel a súlyos tűzeset után, augusztus 20-án hivatalosan is újranyitott a Miskolctapolcai Barlangfürdő barlangi részlege. A felújítást és az átépítést még az Orbán-kormány támogatta mintegy 1,3 milliárd forinttal.

A mostanra elkészült fürdőkomplexumban a látogatók találkozhatnak a korábbi élményelemekkel, de a fejlesztések itt nem állnak meg. Tervben van egy aquaterápiás részleg és új medencék létesítése is.

Az ünnepélyes újranyitáson Tóth-Szántai József polgármester úgy fogalmazott a létesítmény megnyitásával egy biztonságosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek. A városvezető szerint a tűzesettel egy hosszú és viszontagságos út kezdődött.