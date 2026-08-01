Már a hétvégén leállhat a Paksi Atomerőmű termelése

Magyar Péter pénteken még arról beszélt, hogy a leállításra csak kedden vagy szerdán kerül sor. A kormányfő jelezte, igyekeznek fenntartani az emberek biztonságát, az ivóvíz- és energiaellátást.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint a kormány eddig képtelen volt megoldást találni arra, hogy hogyan tudna termelni az atomerőmű. A miniszterelnök helyette a nagyvállalatoktól várja, hogy csökkentsék az energiafelhasználásukat. Kijelentette, akár törvényi eszközökkel is kierőszakolják a termelés önkéntes csökkentését, valamint további intézkedéseket rendeltek el.

A rendelet értelmében a Mavir ideiglenesen le is kapcsolhatja a nagyfogyasztókat a hálózatról. Az állam és az ipar korlátozása után pedig lakossági korlátozások következhetnek – tette világosság a miniszterelnök. A kormány hétfőtől 17-22 óra között elrendeli a vasúti teherforgalom leállítását, valamint hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést ír elő az államigazgatásban dolgozóknak minden olyan munkakörben, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi.

A miniszterelnök tagadta, hogy Ausztria és Szlovákia olyan vízügyi korlátozásokat vezetett be, ami csökkenti a Duna vízszintjét, emellett további korlátozásokat jelentett be. A kormányfő nemzeti összefogást sürgetett, egyúttal kritizálta a Fideszt. Szerinte az előző kormány – a mostanival ellentétben – nem törekedett az emberek biztonságos ellátására.