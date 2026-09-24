A jegybank szerint a vártnál lassabb gazdasági növekedés, magasabb infláció és alacsonyabb béremelkedés lesz jövőre

Az MNB már 3,1%-os inflációval számol 2027-re, illetve csak 2,9%-os bővülést jósolnak. Sebestyén Géza közgazdászt arról kérdeztük, hogy mi állhat a gyengülő gazdasági előrejelzések mögött.
Idén mindössze 1,8%-os GDP-növekedést vár az MNB, melyben jelentős szerepe van a mezőgazdaság rossz teljesítményének, a beruházások visszaesésének a magasabb globális energiahordozó- és élelmiszeráraknak, valamint a dohánytermékek jövedéki adóemelésének is.
Az MNB már 3,1%-os inflációval számol 2027-re, illetve csak 2,9%-os bővülést jósolnak. Sebestyén Géza közgazdászt arról kérdeztük, hogy mi állhat a gyengülő gazdasági előrejelzések mögött.