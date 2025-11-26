Szijjártó Péter: A magyar és a szerb esetében is két békepárti kormányról van szó, amelyek támogatják Donald Trump béketörekvéseit

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb kollégájával, Marko Duriccsal folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, ezért a két ország közti együttműködésnek nagyobb a jelentősége, mint valaha.

Kiemelte, hogy a legfőbb kihívások tekintetében Magyarország és Szerbia szövetségesek, legyen szó az ukrajnai háborúról, az illegális bevándorlásról vagy az energiaellátási válságról.

Tudatta, hogy két békepárti kormányról van szó, amelyek határozottan támogatják Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit. Ennek kapcsán pedig arra is figyelmeztetett, hogy a helyzet tovább fog romlani, ha nem fogadják el a friss béketervet, a harcok jól láthatóan teljesen értelmetlenek.

"A szerbek és a magyarok is nagyon magas árat fizettek ezért a háborúért úgy, hogy sem a szerbeknek, sem nekünk semmi közünk nincsen hozzá (…) Zajlik egy megnyerhetetlen háború, amely napi szinten emberéletek százaiba, ezreibe kerül, napi szinten zajlik a rombolás, és Európa háborúpárti politikusai mégis minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy aláássák a béketervet" - fogalmazott.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ezért a békepárti erőknek is fokozniuk kell az erőfeszítéseiket, hogy ezt ellensúlyozni tudják.

"Nekünk, akik a béke mellett állunk, és nem akarjuk a továbbiakban fizetni ennek a háborúnak az árát, nekünk is minden követ meg kell mozgatnunk, csak nekünk a béke érdekében. Ezért a szerb és a magyar kormány is határozottan, minden eddiginél határozottabban kiáll a békeerőfeszítések mellett" - húzta alá.

"Itt az idő, hogy befejezzék a háborút, itt az idő, hogy az európaiak ne ássák alá a béketervet, itt az idő, hogy az európaiak végre ne fizessék az árát egy olyan háborúnak, amihez semmi közük nincsen" - tette hozzá.

A miniszter ezután arra is kitért, hogy sikerült megegyezni a legfontosabb politikai kérdésekben Szerbia energiaellátásának tekintetében, s a nap folyamán a szerb energiaügyi miniszterrel ezen megállapodás technikai elemeit is tisztázni fogják.