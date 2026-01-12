Félmillió magyar döntött: A Hír Tv-ben és Déri Stefiben bíznak a legtöbben

A hétvégi események fényesen bizonyították, hogy a magyarok a hitelességet választják, hiszen a sorsdöntő Fidesz-Kongresszus közvetítését a Hír Tv felületein követték a legtöbben. A számok önmagukért beszélnek: 528 ezer 600-an döntöttek mellettünk, amivel csatornánk vitathatatlanul piacvezető pozícióba került. Ez a fenomenális siker a stúdióban megforduló exkluzív vendégek, a mindig felkészült műsorvezetők, a fáradhatatlan riporterek és a háttérben dolgozó Hír Tv összes munkatársa közös érdeme. Déri Stefi, a csatorna meghatározó arca és büszkesége szerint itt dolgozik a legjobb csapat, és a nézők bizalmat szavaztak nekik, amit ők alázattal és profizmussal hálálnak meg nap mint nap.

A bizalom ereje: Amikor a minőség utat tör magának

Déri Stefi szavai pontosan rávilágítanak arra, mi a Hír Tv titka: a szív. Amikor a műsorvezető arról beszél, hogy "borzasztóan büszke" a kollégáira, abban nincs semmi manír, csak tiszta elhivatottság. A háborúellenes gyűlés utáni újabb csúcsdöntés azt jelzi, hogy ez nem egyszeri fellángolás, hanem egy tudatos építkezés eredménye. Egy "szuper csapat" dolgozik a háttérben, de kellenek az olyan karizmatikus egyéniségek is a képernyőre, akik hitelesen tudják közvetíteni az üzenetet. A nézők bizalma a legnagyobb valuta a médiában, és ezt a bizalmat a Hír Tv csapata – Déri Stefi vezetésével – nemcsak megszerezte, hanem kemény munkával meg is tartja. Ez a siker közös, de az elismerés kijár mindenkinek, aki a nevét és arcát adja a patrióta tájékoztatáshoz.