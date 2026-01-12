Brit-ukrán megállapodás: Volodimir Zelenszkij nyilatkozatot írt alá arról, hogy a két európai ország egy békekötés esetén katonai központokat hoz létre

A britek védelmi megállapodást kötöttek Ukrajnával pénteken Kijevben. A dokumentum a két ország közötti 100 éves partnerségi egyezmény része, amelyet még tavaly januárban írtak alá, és amely szerint Nagy-Britannia hozzáfér az ukrán ásványkincsekhez illetve az energetikai szektorhoz. A két ország védelmi együttműködését rögzítő dokumentumot pénteken Denisz Smihal ukrán, és John Healey brit védelmi miniszter írta alá.

Denisz Smihal hangsúlyozta: ez a lépés elengedhetetlen a nagyszabású közös projektek megvalósításához, amelyeket a hosszú távú partnerségi megállapodás tesz lehetővé. „A légvédelem megerősítése és a rendszerekhez való lőszerellátás biztosítása kulcsfontosságú prioritás”, tette hozzá az ukrán védelmi vezető.

Európai közös katonai kontingens felállítását, és egy Európai Biztonsági Tanács létrehozását sürgeti az unió védelmi biztosa. Andrius Kubilius tegnap felvetette egy „100 000 fős, hatékony, állandó európai katonai erő” létrehozásának lehetőségét, amely jobban védené a kontinenst, és idővel helyettesíthetné az amerikai csapatokat. „Ilyen időkben nem szabad elmenekülnünk a legégetőbb kérdések elől, amelyek intézményi védelmi készenlétünket érintik” – mondta Kubilius, Litvánia volt miniszterelnöke.