Lángokban áll egy mecset Teheránban

Már 544 halálos áldozata van a két hete tartó tüntetéseknek Iránban. A közel-keleti országban a magas infláció miatt vonultak utcára az emberek. Az egyre fokozódó zavargásokban már az iszlám rezsim távozását követelik. Az őrizetbe vettek száma megközelíti a tizen-egy ezret. Az Egyesült Államok már jelezte, készek beavatkozni.
Letakart holttestek fekszenek egy teheráni halottasház előtt. Családtagok siratják elveszített szeretteiket, az emberi jogi csoportok adatai szerint már több mint 500-an haltak meg a tüntetéseken, amelyek az utóbbi napokban rendkívül hevessé váltak. A demonstrációk az 1979 óta regnáló iszlamista rezsim megdöntését célozzák.
Donald Trump amerikai elnök a napokban azzal fenyegette meg az Iszlám Köztársaságot, hogy csapást mér rájuk ha nem hagynak fel a tüntetők elleni erőszakos fellépéssel. Az amerikai vezető vasárnap azt állította, hogy Irán már tárgyalásokat is javasolt. Mint mondta: a találkozót már elkezdték előkészíteni, de lehet, hogy cselekedniük kell az aktuális események miatt.