Lángokban áll egy mecset Teheránban

Letakart holttestek fekszenek egy teheráni halottasház előtt. Családtagok siratják elveszített szeretteiket, az emberi jogi csoportok adatai szerint már több mint 500-an haltak meg a tüntetéseken, amelyek az utóbbi napokban rendkívül hevessé váltak. A demonstrációk az 1979 óta regnáló iszlamista rezsim megdöntését célozzák.

Donald Trump amerikai elnök a napokban azzal fenyegette meg az Iszlám Köztársaságot, hogy csapást mér rájuk ha nem hagynak fel a tüntetők elleni erőszakos fellépéssel. Az amerikai vezető vasárnap azt állította, hogy Irán már tárgyalásokat is javasolt. Mint mondta: a találkozót már elkezdték előkészíteni, de lehet, hogy cselekedniük kell az aktuális események miatt.