Az árokban kötött ki autójával a beborozott tiszás

Ittas vezetéssel bukott le Magyar Péter hajdú-böszörményi embere. A helyi önkormányzati képviselő december 20-án, szombaton hajtott árokba a kocsijával, miután saját be-vallása szerint előző este borozott a barátaival. Nagy Péter Martin ott képviselő, ahol a Tisza párt a jelenlegi polgármestert, a civilből lett Göröghné Bocskai Évát indítja egyéni jelöltje-ként, a tavaszi parlamenti választáson.