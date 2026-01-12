Aki nincs velünk az ellenünk? – Magyar Péter kommentben ment neki a 444-nek a neki nem tetsző számok miatt

A Fidesz egyre jobban áll a választások előtt már a baloldal szerint is - derül ki a 444 egy cikkéből. Magyar Pétert ez annyira zavarta, hogy még egy ideges kommentet is hozzáfűzött, hogy, aki az összeállítást készítette, az semmit sem tud az erőviszonyokról. Deák Dániel, a XXI. század intézet vezető elemzője rámutatott: a felmérések alapján míg a Fidesz erősödik, addig a Tisza megtorpant, Magyar Péter pedig pánikban van.
Magyar Péter láthatóan elveszítette a türelmét, miután a tőle egyébként nem távol álló baloldali sajtó is kedvezőtlen híreket közölt a Tisza Párt esélyeiről.