Akik miatt egy pillanatra megállt a lélegzet a Fidesz-kongresszuson

A Fidesz januári kongresszusa nem csupán egy belföldi kampányesemény volt, hanem egy globális szuverenista demonstráció. A videó tanúsága szerint olyan vezetők tettek hitet Orbán Viktor mellett, mint Benjámin Netanjahu, aki a „biztonság zálogának” nevezte a miniszterelnököt, vagy Aleksandar Vučić, aki a valaha volt legjobb szerb-magyar kapcsolatokról beszélt. A „patrióták” szövetsége – Giorgia Melonitól Marine Le Penig – egy olyan új európai rendet vázolt fel, amelyben Magyarország szerepe megkerülhetetlen. Ez a nemzetközi „védőháló” nemcsak elismerés, hanem egyértelmű jelzés Brüsszelnek és a hazai ellenzéknek is a választások előtt.