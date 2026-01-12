„Bontsuk le a tabukat és a kerítést?” – A Tisza Párt tanácsadója nyitott határokat vizionál

A déli határkerítést kritizálta Magyar Péter politológusa. Az első tiszásként emlegetett Kéri László a népesség csökkenésével indokolta, hogy szerinte Magyarországnak és az Európai uniónak miért kellene beengednie az illegális bevándorlókat.

Magyar Péter folyamatosan azt hangoztatja, hogy pártja nem támogatja a bevándorlást ugyanakkor az európai parlamenti képviselői megszavazták a migrációs paktum költségvetését

- mutatott rá az Ellenpont.

A külgazdasági és külügyminiszter arra hívat fel a figyelmet, hogy a tiszás szakértők és politikusok folyamatosan támadják a magyar bevándorlásellenes intézkedéseket, és a migráció felgyorsítását szorgalmazzák. Szijjártó Péter hozzátette: Brüsszel célja egy olyan bábkormány felállítása Magyarországon, ami minden kívánságukat kiszolgálja.