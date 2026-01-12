„Bontsuk le a tabukat és a kerítést?” – A Tisza Párt tanácsadója nyitott határokat vizionál

A Tisza Párt migrációpárti, ez kétségtelen - reagált Kéri László megnyilvánulására a külgazdasági és külügyminiszter. Az elsőszámú tiszásként emlegetett politológus azt mondta: a határkerítés nem oldja meg a bevándorlást, és, hogy Magyarországnak fel kellene hagynia szigorú migrációs politikájával. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a Tisza Párt és Brüsszel bevándorló országgá tenné hazánkat.
A déli határkerítést kritizálta Magyar Péter politológusa. Az első tiszásként emlegetett Kéri László a népesség csökkenésével indokolta, hogy szerinte Magyarországnak és az Európai uniónak miért kellene beengednie az illegális bevándorlókat.
Magyar Péter folyamatosan azt hangoztatja, hogy pártja nem támogatja a bevándorlást ugyanakkor az európai parlamenti képviselői megszavazták a migrációs paktum költségvetését
- mutatott rá az Ellenpont.
A külgazdasági és külügyminiszter arra hívat fel a figyelmet, hogy a tiszás szakértők és politikusok folyamatosan támadják a magyar bevándorlásellenes intézkedéseket, és a migráció felgyorsítását szorgalmazzák. Szijjártó Péter hozzátette: Brüsszel célja egy olyan bábkormány felállítása Magyarországon, ami minden kívánságukat kiszolgálja.