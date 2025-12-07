Döbbenetes, ahogy a háborús készülődés minden lépése kirajzolódik előttünk, miközben a brüsszeli elit pezsgőt bont a lőporos hordó tetején. Nem titok többé, hogy a felelőtlen fegyverkezés mögött valójában az eltitkolt stratégiai dokumentumok sora húzódik meg, amelyekben már konkrét dátumként szerepel a 2030-as évszám. Miközben Ukrajnába áramlanak az ellenőrizetlen pénzügyi támogatások, addig Európa jövőjének feláldozása csendben, de biztosan zajlik a háttérben.

Háborús készülődés vagy a józan ész győzelme?

A maszkok lehullottak. A nyugati politikusok már nem is szégyellik: nyíltan beszélnek arról, amit eddig összeesküvés-elméletnek csúfoltak. Pénzt, fegyvert, paripát küldenek számolatlanul, elszámoltatás nélkül, mintha a Monopoly bankjából játszanának, csakhogy itt valódi életek a tétek.

Azt hiszik, nem látjuk? Azt hiszik, birkaként vonulunk majd a vágóhídra, amikor 2030-ban megfújják a harci kürtöket? Tévednek. Mi, akik még hiszünk a békében, pontosan tudjuk, hogy ez az őrület nem a mi érdekünk. Szijjártó kimondta, amitől ők rettegnek: meg kell állítani ezt a vonatot, mielőtt a szakadékba zuhan. Most még van visszaút, de az óra ketyeg. Ne hagyjuk, hogy mások háborúját a mi bőrünkre játsszák le!