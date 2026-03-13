Péntek 8 - Magyar Péter egy fogott ember

A két műsorvezető, Futó Boglárka és Dér Stefi vendége ezúttal Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter volt.
A tartalomból:
A Brüsszel-Berlin-Kijev-Tisza paktum.
Újabb ukrán dróntámadás érte csütörtökön a Török Áramlat földgázvezetékét.
A Barátság kőolajvezeték elzárásával Ukrajna politikailag próbál nyomást gyakorolni hazánkra.
Egyre durvább ukrán fenyegetések érkeznek Orbán Viktor és a magyar kormány ellen.
Hatalmas pénz- illetve aranyszállítmányt foglalt le a nav, miután felvetődött a pénzmosás gyanúja.
Egyes ellenzéki újságírók orosz ügynökök budapesti felbukkanásáról beszélnek.
Március 15-én Békemenettel ünnepel a jobboldal, majd a Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor.