Keresztényüldözés problémája már Európába is „importálódott”

A kereszténység a világ legnagyobb, egyben a legveszélyeztetettebb vallása: mintegy 380 millió hívőt ér napi szinten üldöztetés.

Bugnyár Zoltán emlékeztet a mozambiki tragédiára, ahol radikális iszlamista terrorszervezetek 30 keresztényt fejeztek le.

Nyugat-Európának sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania erre a problémára, ahelyett, hogy más politikai vagy társadalmi kérdéseket helyez előtérbe.