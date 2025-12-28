NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Keresztényüldözés problémája már Európába is „importálódott”

Miközben Európában békésen ünnepelhetünk, a világban minden hetedik keresztényt üldöztetés ér. A radikális csoportok térnyerése és a nyugati világ közömbössége miatt több mint 380 millió ember élete van közvetlen veszélyben. Kollégánk, Bugnyár Zoltán összefoglalója.

A kereszténység a világ legnagyobb, egyben a legveszélyeztetettebb vallása: mintegy 380 millió hívőt ér napi szinten üldöztetés.

Bugnyár Zoltán emlékeztet a mozambiki tragédiára, ahol radikális iszlamista terrorszervezetek 30 keresztényt fejeztek le.

Nyugat-Európának sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania erre a problémára, ahelyett, hogy más politikai vagy társadalmi kérdéseket helyez előtérbe.

 

 

