Kína körbezárta Tajvant: Százezrek rekedtek a szigeten a háborús blokád miatt

Peking betartotta ígéretét, és az Igazságos Művelet elindításával minden eddiginél súlyosabb üzenetet küldött a tajvani függetlenségi törekvések támogatóinak. A konfliktus közvetlen kiváltó oka a Washingtonnal és Tokióval kötött, 11 milliárd dolláros fegyverszállítási megállapodás volt, amelyet Kína vörös vonalnak tekint. A most zajló kínai hadgyakorlat keretében a szárazföldi, haditengerészeti és légi egységek gyakorlatilag hermetikusan lezárták a szigetet, azt gyakorolva, hogyan tudják átvenni az uralmat a térség felett. A műveletek során kiemelt hangsúlyt kap a rakétavédelem, valamint a tengeralattjárók elleni harc, jelezve, hogy a kínai hadsereg nemcsak a megfélemlítésre, hanem egy esetleges valós invázióra is felkészült.