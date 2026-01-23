A Mercosur-paktum volt az utolsó csepp: az olasz baloldal sem kér Ursula von der Leyenből

A Matteo Salvini vezette Liga már a kezdetektől ellenezte Ursula von der Leyen újraválasztását az Európai Bizottság élére. A baloldalon pedig az Öt Csillag Mozgalom gondolkodik hasonlóan. Szerintük az Unió jelenlegi vezetése nem tudott fontos szerepet kiharcolni az ukrajnai és a gázai konfliktus megoldásában. A Mercosur-megállapodás aláírása pedig az utolsó bizonyíték arra, hogy a Bizottság és az elnöke nem az európai emberek érdekeit képviseli. Ezért támogatták a bizalmatlansági indítványt és Von der Leyen elmozdítását Strasbourgban.

Ursula von der Leyen pályafutását évek óta botrányok és átláthatatlan ügyek kísérik, a botrányos vakcinabeszerzéstől egyes szervezetek titkos finanszírozásáig. Tavaly nyár óta már négyszer próbálták leváltani az Európai Parlamentben, de ahogy most is, a baloldal korábban is megmentette az Európia Bizottság elnökét.