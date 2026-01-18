„Amerika az amerikaiaké” – De kié valójában a hátsó udvar?

Vajon meddig terjed az Egyesült Államok befolyási övezete, és mit jelent ma a közel kétszáz éves Monroe-elv? A Hír FM Farkasverem című műsorában Fekete Rajmund és Máté Áron történészek elemzik az amerikai hegemónia természetét.
A beszélgetés feltárja, hogyan vált Latin-Amerika az USA „hátsó udvarává”, miért bukott el a CIA számos puccskísérlete, és hogyan fonódik össze a venezuelai olajkincs, a drogkereskedelem és Kína térnyerése a modern geopolitikai sakktáblán. A műsor rávilágít: Donald Trump „nyers erőpolitikája” valójában egy régi reflex visszatérése a változó világrendben.