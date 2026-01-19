A dél-spanyolországi spanyol vonatbaleset helyszínén a mentőegységek egy felismerhetetlen fémhalmazzal találták szembe magukat vasárnap este. Ez a felfoghatatlan tragédia pillanataiban egy Malaga felől Madrid irányába tartó szerelvény rejtélyes módon kisiklott. A váratlan kisiklás következtében a vagonok a szemközti vágányra sodródtak. Éppen akkor, amikor a szemből érkező vasúti baleset másik résztvevője odaért. A brutális becsapódás során már harminckilenc áldozatok sorsát pecsételte meg a halál. Spanyolország egésze gyászba borult a történtek után. Oscar Puente közlekedési miniszter elismerte, hogy a pálya állapota a tavalyi felújítás után kifogástalan volt. A szakértők értetlenül állnak a mészárlás előtt. Számunkra a béke és a biztonság marad az egyetlen biztos választás.