Magyar Péter beleszaladt a Hír Tv pofonjába

Magyar Péter strasbourgi magánszáma gyorsabban omlott össze, mint egy brüsszeli kártyavár, amikor a Hír Tv riportere elegánsan szembesítette a kőkemény valósággal. A Tisza Párt elnöke rezzenéstelen arccal hazudott a kamerába, hogy a fideszes képviselők elkerülték a tüntetést, miközben azok éppen a közelben hallatták a hangjukat a gazdák érdekében. Németh Andrea a Hír Tv tudósítója azonban nem hagyta annyiban a gátlástalan hergelést és azonnal jelezte a messiásnak, hogy a tények bizony makacs dolgok, és a nemzeti oldal ott van a barikádokon. Ez az óriási blama végleg bizonyította, hogy Magyar Péter számára a valóság csak egy zavaró tényező a napi Facebook-posztok gyártása és a népszerűség hajhászása közben. A riporteri professzionalizmus ezen a napon kiütéssel győzött a politikai szélhámosság felett, amiért Andreának egy hatalmas vállonveregetés és elismerés jár. A biztos választás továbbra is az igazság marad, bármennyire is próbálja azt elfedni a kaviárszagú brüsszeli arrogancia és a gátlástalan terelés.