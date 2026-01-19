Nem elég a napi egymillió? Megdöbbentő, mekkora összeget vasalnának be rajtunk a brüsszeli liberálisok

A brüsszeli baloldal gátlástalansága újabb szintet lépett az Európai Parlament falai között. A Zöldek, a szocialisták és a liberálisok január 7-én benyújtott követelése szerint a jelenlegi bírság egyszerűen túl kevés a magyar ellenállás megtöréséhez. Az Európai Bizottság asztalára csapva követelik az újabb eljárást hazánk ellen. Számukra a napi egymillió euró, azaz csaknem 400 millió forint csupán aprópénz. A migránsok kényszerbetelepítése fontosabb nekik az európai jogrendnél és a józan észnél. Ez a nyílt zsarolás célja a magyar szuverenitás végleges felszámolása. A Fidesz képviselői azonban jelezték: a kormány álláspontja gránitszilárdságú marad. Nem fogunk fizetni a brüsszeli bürokraták ideológiai ámokfutásáért. A biztos választás továbbra is a kerítés és a nemzeti önrendelkezés védelme. Brüsszel pénzügyi gőzhengerét nem fogjuk szó nélkül tűrni.