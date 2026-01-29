Ki nem találnánk, hogy Manfred Weber szerint ki a legalkalmasabb új európai elnöknek

Orbán Balázs: "Jövök be reggel dolgozni, az idő nem ideális, de alapvetően az embernek jó kedve van. Megnyitja az internetet, és mi az első dolog, ami szembejön vele: Manfred Weber szerint európai elnökre van szükség, és ki más lenne alkalmasabb erre a pozícióra, mint ő maga? Már megint ezek a németek! Elnökök akarnak lenni, uralkodni akarnak, egymással vitatkoznak... Valahogy mindig úgy forog a dolog, hogy az Magyarországnak nem jó. Magyarországnak nem lesz német elnöke! Se férfi, se nő. Úgyhogy köszi szépen... Nein, danke, nein. Manfred Weber nem lesz a magyarok elnöke."