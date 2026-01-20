Szijjártó Péter szerint ez az amerikai béketörekvések egyik fő akadálya

Szijjártó Péter: "Ezt én megmondani előre nem tudom. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy Donald Trumpot érdemes komolyan venni. Tehát az európaiaknak is jobb lenne, hogyha komolyan vennék azt, amit Donald Trump mond, és nem egy kézmozdulattal elintéznék a dolgot, hogy ilyet úgyse lehet csinálni, meg az Európai Unió vámunióban van meg ilyenek. Nem hiszem, hogy ez nagyon érdekelné az amerikai elnököt ebből a szempontból. Az biztos, az biztos, hogy az amerikai béketörekvések legnagyobb akadálya az a brüsszeli háborúpárti politika."