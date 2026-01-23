Új korszakot nyit Trump davosi diplomáciai „startupja”

Megalakult Donald Trump Béketanácsa Davosban, amelynek Magyarország is alapító tagja. Robert C. Castel, Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a kezdeményezés az egyre relevanciáját vesztő, „szklerotikus” ENSZ alternatívája lehet.
Miközben Brüsszel 800 milliárd dolláros ukrán igényeket fogad be, Trump egy pragmatikus, ideológiamentes szövetséget épít, amelyhez már Izrael és számos muszlim állam is csatlakozott. A szakértő rávilágított: a világrend átalakul, és a középhatalmak szerepe felértékelődik az új típusú szövetségi rendszerekben.