Új korszakot nyit Trump davosi diplomáciai „startupja”

Megalakult Donald Trump Béketanácsa Davosban, amelynek Magyarország is alapító tagja. Robert C. Castel, Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a kezdeményezés az egyre relevanciáját vesztő, „szklerotikus” ENSZ alternatívája lehet.