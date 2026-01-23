Zelenszkij támad, Orbán Viktor megvédi Magyarország békepárti álláspontját

Volodimir Zelenszkij orosz pártisággal vádolta a magyar kormányt és Orbán Viktort. A miniszterelnök a közösségi oldalán úgy válaszolt, hogy Magyarország továbbra is segíti az ukrán embereket elektromos árammal és üzemanyaggal, de a kormány ezen túl sem fogja támogatni Zelenszkij háborús erőfeszítéseit.

A magyar miniszterelnök angolul és magyarul is válaszolt Zelenszkijnek a közösségi oldalain. Orbán Viktor így fogalmazott: amíg ő egy szabad ember, aki a magyarokat szolgálja, Zelenszkij szorult helyzetben van, és negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút, pedig az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. A miniszterelnök azt írta: Magyarország nem támogatja Zelenszkij háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán embereket azonban továbbra is segíteni fogja a magyar kormány, az ukrán elnök sértései ellenére is.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megindította a magyar választási kampányban való részvételét - így értékelte Zelenszkij beszédét a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztette, hogy ugyanez történt a 4 évvel ezelőtti választásoknál is.