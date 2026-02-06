Ez már nem jövő idő: soha nem látott januári meleg Grönlandon

A sarkvidéki szigeten a januári átlaghőmérséklet rekordot döntött, a tengeri jég visszahúzódott, a gleccserek olvadnak, és mindez már most érezhető hatással van a helyiek mindennapjaira.

A klímaváltozás jelei egyre látványosabbak ott is, ahol korábban elképzelhetetlen lett volna.

Nuukban, Grönland fővárosában idén a valaha mért legmelegebb januárt regisztrálták. A Dán Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint az átlaghőmérséklet plusz 0,2 Celsius-fok volt. Ez majdnem nyolc fokkal magasabb annál, ami ebben az időszakban megszokottnak számít.