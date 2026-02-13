Az olasz kormány keményen lép fel az illegális migránsokkal szemben

A belügyminisztérium statisztikái szerint az idei év első néhány hetében több mint felére csökkent az Olaszországba illegálisan érkezők száma a tavalyi évhez képest. Nem csökken azonban a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma.

Firenzében egy 24 éves lányt molesztált és vert meg egy észak-afrikai férfi. Az észak-olaszországi Sondrióban egy 44 éves nőt erőszakolt meg egy mali férfi, és még az áldozat fülét is leharapta, egy gambiai migráns pedig egy 50 éves futó nőt támadott meg. Milánóban egy marokkói bevándorló megkéselt egy járókelőt a dzsekijéért.