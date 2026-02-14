NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
A háború igazi arca, ahol az ellenséget nem is látják, csak a halált

A modern technológia és a könyörtelen pusztítás egy eddig ismeretlen, sötét minőséget hozott a háborúba – hangzott el a HírTV Vezércikk Café című műsorában. A frontról visszatérő veteránok beszámolói szerint a katonák sokszor úgy harcolnak, hogy az ellenséget soha nem látják, csak a fejük felett zümmögő drónok állandó terrorját érzik.

  • 59 perce
  • Forrás: HírTV
A harckocsik ma már csak „mozgókoporsók”, a túlélési esélyek pedig minimálisak a megfelelő kiképzés nélkül harcba küldött civilek számára. A tragédia azonban a frontvonal mögött is folytatódik: a hazatérő katonák lelki sérülései olyan súlyosak, hogy saját családjaik kényszerülnek elmenekülni előlük, mert a háború szörnyeteget formált az egykor szerető apákból és férjekből.

A teljes adás megtekinthető szombaton 21 óra 5 perctől a HírTV műsorán. Velkovics Vilmos műsorvezető vendégei Vukics Ferenc katonai szakértő és Szabó László producer.

 

