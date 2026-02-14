A háború igazi arca, ahol az ellenséget nem is látják, csak a halált

A harckocsik ma már csak „mozgókoporsók”, a túlélési esélyek pedig minimálisak a megfelelő kiképzés nélkül harcba küldött civilek számára. A tragédia azonban a frontvonal mögött is folytatódik: a hazatérő katonák lelki sérülései olyan súlyosak, hogy saját családjaik kényszerülnek elmenekülni előlük, mert a háború szörnyeteget formált az egykor szerető apákból és férjekből.

