A háború igazi arca, ahol az ellenséget nem is látják, csak a halált

A modern technológia és a könyörtelen pusztítás egy eddig ismeretlen, sötét minőséget hozott a háborúba – hangzott el a HírTV Vezércikk Café című műsorában. A frontról visszatérő veteránok beszámolói szerint a katonák sokszor úgy harcolnak, hogy az ellenséget soha nem látják, csak a fejük felett zümmögő drónok állandó terrorját érzik.
A harckocsik ma már csak „mozgókoporsók”, a túlélési esélyek pedig minimálisak a megfelelő kiképzés nélkül harcba küldött civilek számára. A tragédia azonban a frontvonal mögött is folytatódik: a hazatérő katonák lelki sérülései olyan súlyosak, hogy saját családjaik kényszerülnek elmenekülni előlük, mert a háború szörnyeteget formált az egykor szerető apákból és férjekből.
A teljes adás megtekinthető szombaton 21 óra 5 perctől a HírTV műsorán. Velkovics Vilmos műsorvezető vendégei Vukics Ferenc katonai szakértő és Szabó László producer.