Ursula hadat üzent a nemzetállamoknak: "Kreatív" trükkökkel kerülnék meg a magyar vétót a háború érdekében

Ursula von der Leyen ledobta az álarcot a Müncheni Biztonsági Konferencia színpadán. A Bizottság elnöke szerint az Ukrajna támogatása érdekében el kell felejteni a demokratikus egyhangúságot. A cél a többségi döntéshozatal bevezetése, akár a szabályok "kreatív" kiforgatásával is. Ez gyakorlatilag a vétójog eltörlése lopakodó üzemmódban. Brüsszel nem kérdez. Brüsszel diktál. A 90 milliárdos hitel pedig csak hab a tortán. Nem számít a nemzetállamok akarata. Csak a birodalmi központ számít.

Ursula von der Leyen Münchenben: A mosoly mögött a nemzetállamok felszámolása a cél.