Ursula hadat üzent a nemzetállamoknak: "Kreatív" trükkökkel kerülnék meg a magyar vétót a háború érdekében

Ursula von der Leyen a Müncheni Biztonsági Konferencián nyíltan kimondta, amitől a szuverenista kormányok tartottak: az egyhangú döntéshozatal helyett a többségi elvet kell erőltetni. Brüsszel "kreatív" jogi trükkökkel készül megkerülni a tagállami vétókat, miközben újabb 90 milliárd eurót öntenek Ukrajnába, amit gyakorlatilag sosem látunk viszont. Ez a nemzetállamok elleni nyílt támadás.
Ursula von der Leyen Münchenben: A mosoly mögött a nemzetállamok felszámolása a cél.