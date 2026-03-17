Egy ukrán riporter szerint aggódnak Kijevben, hogy nem áll jól a Tisza szénája

Valeria Pashko: "És egyébként nemrégiben információ jelent meg arról, hogy hány ember vett részt a másik nagygyűlésen és úgy tűnik, hogy Orbán pártja fog nyerni. A Magyar Turisztikai Ügynökség arról számolt be, hogy 180 ezer mobiltelefont rögzítettek az Orbán-párt rendezvényén és 150 ezret itt, a Tisza Párt nagygyűlésén. Nos, ezek valóban elég nagy számok. És egyébként ezen az ellenzéki nagygyűlésen volt néhány európai uniós zászló. Vagyis mondhatjuk, hogy a napirend inkább európai párti. És itt észrevehető, hogy az emberek inkább budapestiek."